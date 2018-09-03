Житель Тюмени получил условный срок за публикацию песни во "ВКонтакте"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Тюменский районный суд приговорил к 1,5 годам условного заключения мужчину, обвиняемого в разжигании межнациональной розни из-за публикации песни в социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, 7 января 2016 года мужчина разместил на своем открытом аккаунте во "ВКонтакте" песню "Я русский", которая содержит призывы к ненависти по этническому и религиозному принципу.

Уголовное дело в отношении тюменца рассматривалось в особом порядке, вину мужчина признал полностью, добавили в пресс-службе.

"Суд, рассмотрев дело, признал… виновным по ч.1 ст.282 УК РФ – в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, отношения к религии, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком в один год", – говорится в сообщении.

Ранее владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки" и "репосты" – дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дела уже рассматриваются в барнаульском суде.