Суд на Урале пересчитал срок одному из лидеров ОПГ "Уралмаш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство защиты одного из основателей и лидеров бывшего ОПГ "Уралмаш" Александра Куковякина и принял решение о пересчете срока заключенного в связи с вступлением в силу закона "день за полтора", сообщает в понедельник пресс-служба Свердловского областного суда.
"Ивдельский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство защиты осужденного Куковякина о зачете периодов содержания под стражей в срок отбывания наказания в местах лишения свободы. На основании закона N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" суд зачел периоды с 19 октября 2008 по 16 декабря 2008 и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года включительно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе суда добавили, что после того как данное решение вступит в силу, спецчасть колонии определит, на сколько дней конкретно сократится срок заключенного.
В феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил Куковякина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Осужденному также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. В апреле того же года после обжалования срок сократили до четырех лет, а сумму штрафа – на 100 тысяч. В феврале 2018 года Ивдельский суд принял решение освободить Куковякина по УДО, но постановление было опротестовано прокурором в Свердловском областном суде.