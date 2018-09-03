Суд на Урале пересчитал срок одному из лидеров ОПГ "Уралмаш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство защиты одного из основателей и лидеров бывшего ОПГ "Уралмаш" Александра Куковякина и принял решение о пересчете срока заключенного в связи с вступлением в силу закона "день за полтора", сообщает в понедельник пресс-служба Свердловского областного суда.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня – в колонии-поселении.

"Ивдельский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство защиты осужденного Куковякина о зачете периодов содержания под стражей в срок отбывания наказания в местах лишения свободы. На основании закона N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" суд зачел периоды с 19 октября 2008 по 16 декабря 2008 и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года включительно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что после того как данное решение вступит в силу, спецчасть колонии определит, на сколько дней конкретно сократится срок заключенного.

По данным следствия, в 2004 году Куковякин вместе с сообщниками похитил более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод", подделав официальные документы на право получения средств со счета предприятия. Деньги, по версии следствия, Куковякин легализовал через счета другого предприятия. В феврале 2005 года он был объявлен в федеральный розыск, а в марте 2005 года – в международный.

В феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил Куковякина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Осужденному также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. В апреле того же года после обжалования срок сократили до четырех лет, а сумму штрафа – на 100 тысяч. В феврале 2018 года Ивдельский суд принял решение освободить Куковякина по УДО, но постановление было опротестовано прокурором в Свердловском областном суде.