Житель Обнинска, хранивший тела двух женщин на балконе, получил 15 лет

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 15 годам колонии жителя Обнинска за убийство сожительницы и ее дочери, тела которых он три месяца хранил на балконе, сообщает в понедельник прокуратура региона.

В отношении 51-летнего жителя Обнинска было возбуждено дело по статье "убийство двух лиц", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"В феврале 2018 года осужденный, находясь в квартире с 57-летней сожительницей и ее 35-летней дочерью, не нашел в кармане своей одежды ранее накопленные денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Мужчина стал высказывать претензии дочери сожительницы о том, что она похитила денежные средства", — говорится в сообщении.

В ходе ссоры мужчина убил обеих женщин молотком, а затем, обмотав их тела подручными средствами, убрал их на балкон квартиры, информирует надзорное ведомство.

Как ранее отмечало следствие, мужчине удавалось длительное время вводить в заблуждение мать сожительницы, он придумывал различные причины отсутствия гражданской супруги и ее дочери дома. Поэтому пожилая женщина обратилась в полицию по факту пропажи близких лишь в апреле. Тела женщин обнаружили только 26 апреля.

"Суд принял во внимание явку с повинной, активное содействие следствию, раскаяние в содеянном, данные о личности подсудимого и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — информирует прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.