Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения вертолета в Иркутской области

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ространснадзор организовал внеплановую выездную проверку авиакомпании "Ангара" в связи с крушением принадлежавшего ей вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщает ведомство.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.

"Ространснадзором организована внеплановая выездная проверка авиакомпании "Ангара" в связи с авиационным происшествием с вертолетом МИ-8МТВ-1 в Иркутской области. Предмет проверки — соблюдение установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба авиакомпании "Ангара", которой принадлежал вертолет, сообщала, что летательный аппарат проходил техническое обслуживание в июле 2018 года, в ходе техосмотра непосредственно перед вылетом сбоев не было обнаружено.