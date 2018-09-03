В ХМАО начальника городской полиции обвиняют в даче взятки

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Начальник ОМВД России по городу Радужному в Ханты-Мансийском автономном округе Александр Валюхов обвиняется в даче взятки, уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Начальник ОМВД России по городу Радужному Александр Валюхов обвиняется в даче взятки сотруднику другого правоохранительного ведомства за своевременное предоставление ему информации о планируемых мероприятиях по пресечению хищений углеводородного сырья", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что полковник был задержан с поличным при передаче 200 тысяч рублей, следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.