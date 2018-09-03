Во Владимирской области мужчина убил знакомую за отказ продолжить отношения

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Следственные органы во Владимирской области устанавливают обстоятельства смерти матери пятерых детей и самоубийства подозреваемого в совершении преступления ее нового знакомого, с которым женщина отказалась поддерживать отношения, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 26-летняя женщина проживала в квартире с пятью малолетними детьми и своим братом в городе Вязники. Летом 2018 года в социальной сети она познакомилась с 28-летним мужчиной, вела с ним переписку, а затем дважды встречалась.

"Многодетная мама приняла решение не продолжать знакомство и тем более поддерживать тесные отношения с молодым человеком, о чем сказала своему брату. Тридцать первого августа 2018 года новый знакомый, рассчитывая связать судьбу с женщиной, заниматься воспитанием ее детей, приехал в Вязники, где пробыл целый день", — сообщает следствие.

По его информации, вечером женщина уложила детей спать и со своим знакомым находилась в комнате, где отдыхали двое младших детей, другие дети находились в соседней комнате с дядей.

"Утром 1 сентября брат женщины сварил кофе и направился в комнату сестры пригласить на завтрак, где обнаружил ее без признаков жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, явилась асфиксия", — сообщает СК.

Следователи и полиция в ходе розыска подозреваемого в совершении преступления установили, что 2 сентября он предпринял попытку самоубийства и вскоре скончался в местной больнице, добавляет следствие.

В настоящее время СК принимает меры по обеспечению прав и безопасности пятерых детей, которые находятся под временной опекой отца, прибывшего из Нижнего Новгорода, и бабушки.