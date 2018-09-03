В Мурманске врач брал деньги за гарантию качества операции

МУРМАНСК, 3 сен — РИА Новости. Сердечно-сосудистый хирург в Мурманске получил взятку от жены своего пациента за гарантию лучшего результата операции и качественного ухода за пациентом, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Сердечно-сосудистый хирург одной из клиник Мурманска получил от супруги пациента взятку в сумме 50 тысяч рублей за организацию качественного медицинского обслуживания, гарантируя наиболее благополучный исход операций и надлежащий послеоперационный уход за ее мужем. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

СК также опубликовал видео, на котором видно, как женщина передает деньги врачу.

При этом, по данным регионального СУСК РФ, все эти услуги в любом случае входят в его служебные полномочия. Отмечается, что следователи СК взаимодействовали с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Мурманской области, и им удалось выявить три дополнительных эпизода преступной деятельности подозреваемого за совершение аналогичных преступлений.

Правоохранители установили, что в марте и мае 2018 года подозреваемый лично получил денежные средства от пациентов на общую сумму 145 тысяч рублей за аналогичные гарантии. Врач уволен из больницы.

Уголовным кодексом данное преступление отнесено к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, добавили в СУСК.