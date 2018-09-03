В Приморье подростка подозревают в нападении на школьного сторожа

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Юноша во Владивостоке подозревается в том, что в ходе конфликта ударил школьного сторожа и распылил газ из баллончика, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД России.

Ранее местное ИА Deita.ru сообщило о том, что группа подростков в ходе конфликта нанесла сотруднице школы телесные повреждения и распылила ей в лицо газовый баллончик. Нападавших задержали работники школы, отмечало издание.

"В дежурную часть отдела полиции №3 (Первореченский район) поступило сообщение местной жительницы о конфликте между неизвестным и работником школы в районе улицы Писаревской. На место происшествия прибыли полицейские. Установлено, что в результате конфликта неизвестный мужчина ударил школьного сторожа и распылил газ из баллончика, после чего попытался скрыться, но был задержан прохожими", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 18-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.