Делом полицейского из Бурятии, насмерть сбившего женщину, займется СК

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Дело бурятского полицейского, который, предположительно, сбил насмерть молодую мать, пытался избавиться от улик и не понес наказания, направили в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председателем СК России принято решение о передаче в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования уголовного дела о ДТП с участием полицейского, в результате которого погибла молодая женщина", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на одном из федеральных каналов был показан сюжет с критикой хода следствия по уголовному делу о полицейском сбившем молодую мать двух малолетних детей. Сбив женщину, сотрудник не остановился, а после сжег искореженную машину, чтобы избавиться от улик. Полицейский был уволен из МВД, однако в программе утверждалось, что ему вернули водительские права.

Было принято решение о прекращении уголовного дела на основании экспертиз. Журналисты приводят мнение отца погибшей, который утверждает, что следственные действия не были проведены в полном объеме. При этом отец был готов совершить самосуд, однако общественный резонанс заставил бурятское управление СК возобновить расследование и назначить дополнительные экспертизы.

Глава СК Александр Бастрыкин также потребовал провести служебную проверку, в рамках которой выяснить, насколько обоснованно было принято процессуальное решение и почему не был должным образом проведен весь комплекс следственных действий по данному уголовному делу, добавили в пресс-службе.