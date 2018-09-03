СК: подозреваемый в убийстве полицейского в метро скрылся с места на поезде

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" в Москве после произошедшего не стал выходить из столичной подземки и скрылся с места преступления на поезде, следует из видео, опубликованного СК РФ.

Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".

Позже СК РФ в мессенджере "ТамТам" сообщил, что следователи допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы. Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает. В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.