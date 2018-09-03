Центральный аппарат СК займется делом об аварии самолета в Сочи

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уголовное дело об аварии самолета "ЮТэйра" в Сочи передано в центральный аппарат Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под особый контроль, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся один из двигателей.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, из них пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа.

"Бастрыкин поручил передать уголовное дело… для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб", — сказала Петренко.

Следователи уже допросили членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб, ряд пассажиров, летевших авиалайнером. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, а также идет выемка необходимой документации в аэропортах "Сочи", "Внуково" и в других организациях авиакомпании "Ютейр".

Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.