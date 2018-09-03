Погибших при взрыве в Дзержинске опознают при помощи экспертизы ДНК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Опознание тел погибших при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске проводится с помощью генетических экспертиз, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Сейчас идут следственные действия. Опознания всех пяти тел проводятся с помощью генетической экспертизы", — сообщили в управлении СК.

Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь в размере 200 тысяч рублей семьям погибших на заводе имени Свердлова, и в размере 100 тысяч рублей – пострадавшим при взрыве. Кроме того, по решению мэра Дзержинска, семьи сотрудников завода имени Свердлова, погибших при взрыве, получат по 100 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей выплатят семьям пострадавших.

В пресс-службе завода заявили, что "семьям пострадавших будет оказана материальная помощь в полном объеме в соответствии с условиями коллективного договора, предприятие окажет всю необходимую поддержку в организации похорон и лечения пострадавших".

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.