В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

САРАТОВ, 3 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус и фургон столкнулись в ночь на понедельник на трассе в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.
"По предварительным данным, 52-летний водитель Nissan Urvan (микроавтобус) допустил столкновение с "ГАЗ-2705" (фургон). В результате ДТП пострадали семь человек", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что детей среди пострадавших нет. Водитель Nissan и двое его пассажиров 35 и 36 лет госпитализированы, а еще четверо пассажиров в возрасте от 21 до 36 лет после осмотра врачей были отпущены из больницы.
По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку, выясняются все обстоятельства, добавили в ведомстве.