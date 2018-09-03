На место крушения Ми-8 в Приангарье вылетят следователи

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС до прибытия следственно-оперативной группы останутся на месте крушения Ми-8, пропавшего в воскресенье в Иркутской области, сообщили РИА Новости в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета, которые с наступлением темноты прекратили до утра понедельника. Вертолёт Ми-8 нашли разрушенным.

"Спасатели МЧС России останутся на месте до прибытия следственно-оперативной группы. Она вылетит бортом МЧС в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.