Во Владивостоке пресекли контрабанду подсушенных желез кабарги в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) на грузовом складе в аэропорту Владивостока изъяли крупную партию подсушенных желез кабарги на сумму 12,2 миллиона рублей, которую незаконно пытались отправить в КНР, сообщает ДВОТ.

"Более 9,5 килограмма подсушенных желез 352 особей самца кабарги были подготовлены к вывозу в Китай по подложным документам. Контрабандный вывоз из России дериватов ценных диких животных предприняла супружеская пара. Действовали супруги по заранее разработанной преступной схеме. Являясь генеральным директором и учредителем владивостокской компании, они планировали осуществить экспорт мускуса кабарги от имени этой компании", — говорится в сообщении.

По данным таможни, на основании подложных документов о законности добычи и покупки дериватов нарушители получили официальное разрешение на экспорт.

Рыночная стоимость изъятой партии мускусных желез кабарги составила 12,2 миллиона рублей. В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере", уточнили в ДВОТ. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Кабарга — небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги — это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.