В Самарской области 14 человек обвиняют в мошенничестве с недвижимостью

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Четырнадцать жителей Самарской области пойдут под суд за мошенничество с неприватизированной недвижимостью умерших на сумму около 40 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"После смерти граждан, не оформивших на жилье права собственности, фигуранты по подложным документам приватизировали квартиры, а затем передавали их в собственность подставным лицам", — сказала Волк.

Она добавила, что подставные лица за деньги представлялись наследниками в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и предъявляли фиктивные правоустанавливающие документы, на основе которых незаконно регистрировалось имущество. Кроме того, установлено, что злоумышленники обладали опытом работы в сфере совершения сделок с объектами недвижимого имущества, а также познаниями в области риэлтерской деятельности.

"В период с 2014 по 2017 годы незаконно оформлены и проданы третьим лицам 27 муниципальных квартир. В рамках предварительного расследования уголовного дела на указанные квартиры судом наложен арест. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 миллионов рублей", — сообщила Волк.

Она отметила, что в ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты поддельные решения судов, нотариальные доверенности, паспорта и печати.

"СЧ СУ УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Самарской области… в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — заявила официальный представитель МВД.