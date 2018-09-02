Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал подробности посадки

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ринат Якубов, летевший на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, рассказал РЕН-ТВ подробности инцидента.

Пилот, по словам Якубова, предупредил пассажиров о плохой погоде в пункте назначения, после чего несколько раз попытался зайти на посадку. Первоначально находящимся в салоне людям показалось, что посадка прошла успешно, однако самолет накренился, как только зазвучали аплодисменты.

"Капитан объявил, что начался пожар и надо эвакуироваться срочно. И началась эвакуация: кто по надувным трапам, кто на крылья прям в эту речку", — рассказал Якубов.

Ранее "Известия" обнародовали запись переговоров пилотов воздушного судна с диспетчерами аэропорта Сочи. Из расшифровки следует, что после неудачной попытки приземлиться сотрудник воздушной гавани предложил экипажу лайнера уйти на второй круг. При этом пилоты несколько раз уточняли данные о погодных условиях. Тревогу экипажа вызвали порывы бокового ветра и плохая видимость.

Самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Сочи в ночь на субботу. Как рассказали в Росавиации, при приземлении, которое производилось в сложных метеоусловиях после захода на второй круг, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца ВПП. В результате воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.