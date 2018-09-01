Драка со стрельбой в московском автосервисе попала на видео

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В одном из московских автосервисов произошел конфликт со стрельбой. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал "РЕН ТВ".
На кадрах видно, как группа мужчин о чем-то спорит в помещении техцентра. Начинается драка, и в какой-то момент один из них достает нож. В ответ на это несколько участников конфликта нацеливают на него пистолеты и открывают огонь.
В результате стрельбы пострадал один человек, решается вопрос о его госпитализации."Москва" в ГУ МВД по столице.
По информации правоохранителей, злоумышленник скрылся на автомобиле Infinity. В городе введен план "Перехват".