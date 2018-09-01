На востоке Крыма вспыхнул природный пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Пожар площадью 7 гектаров в лесу в районе города Старый Крым на востоке полуострова тушат силы МЧС и лесхоза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.

В субботу в 12.41 поступило сообщение, что в Старом Крыму на территории Старо-Крымского лесничества произошло возгорание лесной подстилки в районе горы Агармыш, сообщили в ведомстве.

"Ориентировочная площадь пожара составляет 7 га. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации загорания задействована группировка сил и средств в количестве 110 человек и 23 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек личного состава и восемь единиц техники", — сообщили в МЧС.

Планируется привлечение авиации МЧС России к тушению пожара.

В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность, дневные температуры воздуха превышают на семь градусов типичные для этого времени года. Днем столбики термометра поднимаются до +35. Некоторые районы Крыма более двух месяцев остаются без осадков.