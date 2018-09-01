Опубликована запись переговоров пилотов во время ЧП в Сочи

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала запись переговоров пилотов самолета Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" с диспетчерами аэропорта во время жесткой посадки в Сочи.

Из записи следует, что после неудачной попытки приземлиться сотрудник воздушной гавани предлагает лайнеру уйти на второй круг. При этом пилоты Boeing несколько раз уточняют данные о состоянии погодных условий. Тревогу экипажа вызвали порывы бокового ветра и плохая видимость.

"Погода подходит. Будете заход выполнять?" — спрашивает диспетчер.

В записи также приведены фрагменты переговоров уже после аварийной посадки.

Диспетчеры сообщают, что воздушная гавань закрыта по техническим причинам, и пытаются выяснить, что происходит на борту самолета.

"Эвакуация проходит нормально у вас?— спрашивает сотрудник аэропорта. — Пожарные подъезжают".

"Мы горим. <…> Эвакуацию начали", — отвечает пилот.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" совершил аварийную посадку. Самолет, следующий рейсом Москва — Сочи, приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате ЧП разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете рассматривают несколько версий произошедшего, включая ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится опрос потерпевших.