Опубликована запись переговоров пилотов во время ЧП в Сочи

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала запись переговоров пилотов самолета Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" с диспетчерами аэропорта во время жесткой посадки в Сочи.
Из записи следует, что после неудачной попытки приземлиться сотрудник воздушной гавани предлагает лайнеру уйти на второй круг. При этом пилоты Boeing несколько раз уточняют данные о состоянии погодных условий. Тревогу экипажа вызвали порывы бокового ветра и плохая видимость.
"Погода подходит. Будете заход выполнять?" — спрашивает диспетчер.
В записи также приведены фрагменты переговоров уже после аварийной посадки.
Диспетчеры сообщают, что воздушная гавань закрыта по техническим причинам, и пытаются выяснить, что происходит на борту самолета.
"Эвакуация проходит нормально у вас?— спрашивает сотрудник аэропорта. — Пожарные подъезжают".
"Мы горим. <…> Эвакуацию начали", — отвечает пилот.
Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете рассматривают несколько версий произошедшего, включая ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится опрос потерпевших.