В воронежском цирке из-за сломавшейся конструкции пострадали три артиста

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Трое артистов были доставлены в больницу после того, как на манеж во время выступления отскочила из-за кулис часть сломавшейся конструкции в цирке в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель городского цирка.

Инцидент произошел около 13:15 мск в субботу.

"При выступлении конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова во втором отделении сломалась конструкция за кулисами и часть конструкции отскочила на манеж. В это время шел конный номер, зацепило несколько артистов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, зрители в результате инцидента не пострадали. Выступление было прервано, до завершения второго отделения оставалось примерно полчаса.

"Трое пострадали, их забрали бригады скорой, у некоторых болевой шок, ушибы", — сказал представитель цирка.

Он отметил, что зрителей, не досмотревших представление, пригласили на следующее выступление. В настоящее время цирк работает в штатном режиме.

В городской станции скорой помощи подтвердили факт получения травм тремя артистами, однако степень их тяжести в данный момент устанавливается.