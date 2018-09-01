Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Три человека, получившие различные травмы при взрыве на заводе имени Свердлова и доставленные в больницу Дзержинска, чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Трое доставленных после в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Дзержинска после происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова находятся в стабильном состоянии, чувствуют себя хорошо. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести. Прогноз благоприятный", — рассказали в региональном минздраве.

Собеседник агентства напомнил, что еще двое пострадавших при инциденте обращались за амбулаторной помощью. Самую тяжелую больную в пятницу днем доставили в Ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.