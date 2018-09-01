Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Три человека, получившие различные травмы при взрыве на заводе имени Свердлова и доставленные в больницу Дзержинска, чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
"Трое доставленных после в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Дзержинска после происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова находятся в стабильном состоянии, чувствуют себя хорошо. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести. Прогноз благоприятный", — рассказали в региональном минздраве.
Собеседник агентства напомнил, что еще двое пострадавших при инциденте обращались за амбулаторной помощью. Самую тяжелую больную в пятницу днем доставили в Ожоговый центр в Нижнем Новгороде.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.