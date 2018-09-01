В Сочи организовали выдачу багажа пассажирам загоревшегося самолета

КРАСНОДАР, 1 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи организовал работу по выдаче багажа и ручной клади из загоревшегося самолета Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что пассажирам загоревшегося самолета, решившим сдать обратные билеты, предоставят возможность уехать поездом.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет после посадки выкатился за пределы ВПП. Как рассказали в Росавиации, посадка происходила в сложных метеоусловиях после захода на второй круг, самолет выкатился за пределы полосы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали за 17 минут. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек.

Возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий случившегося, включая ошибку пилота, техническую неисправность самолета, неблагоприятные погодные условия и ошибку в работе наземных служб, допрошены пилоты и работники аэропорта.

После ЧП Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "ЮТэйр", аэропорта Сочи и организатора воздушного движения. Следователи проводят выемку документации в аэропортах "Сочи" и "Внуково", а также в авиакомпании "Ютэйр".