В Дзержинске возобновили разбор завалов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Работы по разбору завалов возобновлены на заводе имени Свердлова в Дзержинске в субботу утром, на месте сгоревшего цеха работают саперы, сообщил РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 3 рабочих, двое работников считаются без вести пропавшими. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Разбор завалов на заводе в Дзержинске был возобновлен в субботу в 8.40. Работы производят сотрудники 38-го спецуправления МЧС России, которое занимается охраной закрытых объектов – таких, как этот оборонный завод. Сейчас там находятся 6 человек личного состава и 1 автомобиль. Кроме того, поскольку на месте происшествия могут быть неразорвавшиеся мины, к работе снова приступили девять саперов, которые собирают их для дальнейшей утилизации", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Собеседник агентства добавил, что двое работников завода по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.