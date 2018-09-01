НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь в размере 200 тысяч рублей семьям погибших на заводе имени Свердлова, и в размере 100 тысяч рублей – пострадавшим при взрыве, сообщили в региональном министерстве социальной политики.
"Семьям погибших во время происшествия на заводе им.Я.М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, пострадавшим – в размере 100 тысяч рублей. Также материальную помощь окажет администрация города Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тысяч рублей, пострадавшие – по 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В Дзержинске объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова. С 1 по 3 сентября в городе приспущены флаги на административных зданиях, отменены праздничные мероприятия. Торжественные линейки в школах города 1 сентября начинаются с минуты молчания.