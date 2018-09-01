В Приморье не осталось подтопленных домов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Вода за сутки ушла из 125 подтопленных домов в Приморье, три человека вернулись домой из пункта временного размещения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В пятницу, 31 августа, пресс-служба МЧС сообщала, что в Приморье подтоплены 125 жилых домов и 195 придомовых территорий.

"На сегодняшний день от воды освободились все жилые дома. Остаются подтопленными 54 придомовые территории в четырех населенных пунктах. Переливов автомобильных дорог в крае нет. За сутки в свои дома вернулись три человека. В пункте временного размещения в Уссурийске остаются 19 человек, в том числе двое детей", — говорится в сообщении.

Пострадавшие от подтопления написали 3497 заявлений. На реках Приморья паводковая ситуация стабилизируется.

"Дополнительные подъемы уровня воды на 0,2-0,8 метра, отмечавшиеся за прошедшие сутки на малых притоках реки Раздольная, в бассейнах рек Илистая, Кулешовка, Спасовка, Арсеньевка, Партизанская, существенно не увеличили сток рек и не повлекли разливов и подтоплений. Подъем уровня воды на 0,1- 0,5 метра сохранится в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении реки Арсеньевка, увеличится глубина затопления пойм, сохранится подтопление хозяйственных объектов в пониженных местах", — сообщает пресс-служба.

Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации.