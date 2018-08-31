В МЧС рассказали подробности столкновения прогулочных судов в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Касательное столкновение двух прогулочных судов произошло по уточненным данным на Москва-реке в центре столицы, суда самостоятельно причалили к берегу, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"По уточненным данным, произошло касание бортов двух судов напротив дома № 2/14 на Лужнецкой набережной. Оба судна самостоятельно причалили к берегу", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первоначально поступила информация о столкновении двух судов вблизи Андреевской набережной. "Сообщение было проверено, информация не подтвердилась", — отметил представитель ведомства. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных служба столицы, после причаливания судов к берегу врачи осмотрели двоих пассажиров с ушибами. От госпитализации они отказались.