Транспортная прокуратура проверит данные о столкновении теплоходов в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московская транспортная прокуратура начала проверка по факту столкновения двух теплоходов на Москве-реке, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил в Twitter , что "данная информация не соответствует действительности, факт столкновения судов не подтверждается".

"Сегодня, 31 августа 2018 года, в вечернее время на Москве-реке столкнулись два теплохода. По предварительным данным, теплоход "Ривер Палас" при подходе к причалу Воробьевы горы совершил столкновение с пришвартованным теплоходом "Снегири-2", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и число пострадавших.