В России площадь лесных пожаров в 2018 году составила три миллиона гектаров

ПУШКИНО (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России по состоянию на конец августа составила 3 миллиона гектаров, в основном за счет Красноярского края и Якутии, заявил РИА Новости начальник Авиалесоохраны Виталий Акбердин.

"В этом году пожары были в основном в северных регионах — в Красноярском крае и Якутии почти два месяца стоял антициклон с отсутствием осадков. В этом году площади, пройденные огнем, выросли, а по количеству пожаров не сильно больше", — сказал Акбердин.

Кроме того, в этом году возросло число пожаров, возникших от сухих гроз, отметил глава Авиалесоохраны.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, к концу августа лесопожарные службы и привлеченные лица потушили на землях лесного фонда около 8,8 тысячи пожаров, при этом пройденная огнем площадь составила около 3 миллионов гектаров. В то же время показатели этого года и по количеству, и по площади пожаров находятся на уровне средних за пять лет.

Площадь лесных пожаров в России в 2017 году составила 1,4 миллиона гектаров, что на 44% меньше по сравнению с 2016 годом. Количество пожаров в лесном фонде составило 9,2 тысячи.