МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда 4 сентября рассмотрит жалобы на арест участниц экстремистской организации "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд 4 сентября рассмотрит кассационную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубовик и Павликовой. Материалы были переданы в президиум из Верховного суда РФ", — сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что Павликова заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела. Аналогичное заявление было направлено следователю адвокатом Павликовой Ольгой Карловой, но с просьбой прекратить уголовное дело в отношении всех обвиняемых "за отсутствием в деянии состава преступления".

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.