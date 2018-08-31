После взрыва на заводе в Дзержинске двое рабочих пропали без вести

Взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске (22)

На территории Завода имени Я. М. Свердлова

На территории Завода имени Я. М. Свердлова

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Два рабочих остаются пропавшими без вести после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

"По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Два работника считаются без вести пропавшими", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Как сообщается, по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следователи и криминалисты продолжают допрашивать работников предприятия, устанавливаются причины произошедшего

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области ранее в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. В 13.00 мск пожар был потушен.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.