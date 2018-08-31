Пилот, посадивший вертолет во дворе дома в Стерлитамаке, заплатит штраф

УФА, 31 авг — РИА Новости. Пилот из Уфы, который, не согласовав с мэрией, посадил вертолет в дворе жилого дома в башкирском Стерлитамаке, заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В начале августа днем во дворе жилого дома в Стерлитамаке совершил посадку частный вертолет Robinson R44. Спустя час он улетел в Уфу. Транспортная прокуратура выяснила, что в салоне судна был пилот из Уфы и несовершеннолетний ребенок. При проверке документов вертолета и пилота оказалось, что вся документация в порядке, у пилота имеется сертификат летной годности. Но пилот не согласовал посадку судна в черте города с мэрией. Согласно плану, полет судна должен был осуществляться из Хлебодаровки в Атаевку республики Башкортостан.

"По правилам пилот был обязан предварительно согласовать с администрацией Стерлитамака посадку вертолета в городской черте для обеспечения безопасности полета и людей, находящихся на борту судна, так и безопасности жизни, здоровья и имущества жителей населенного пункта, которые могут оказаться вблизи места посадки воздушного судна. В отношении пилота возбуждено административное производство, и он заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей", — сообщили в транспортной прокуратуре ПФО.