Суд арестовал подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье, им оказался ранее судимый 25-летний житель Волгоградской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Согласно сообщению ГСУСК по Подмосковью, мужчина набросился на сотрудников патрульно-постовой службы, "поочередно нанося полицейским удары ножом в область груди и шеи". По факту было возбуждено уголовное дело.

"По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на сотрудников полиции в Дзержинском", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Как отмечается, 25-летний житель Волгоградской области ранее уже был неоднократно судим за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью и нападение на представителей власти. С ним проводятся необходимые следственные действия.