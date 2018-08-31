"Аэрофлот" намерен привлечь к ответственности дебошира с рейса в Бангкок

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира, который угрожал пассажирам и пытался устроить драку на рейсе Москва-Бангкок, сообщил перевозчик.
На рейсе "Аэрофлота" SU270, следовавшем из Москвы в Бангкок, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
"Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с пассажирами рейса", — говорится в сообщении.
Авиакомпания намерена добиваться привлечения авидебошира к ответственности.
Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Бангкока дебошира передали полиции. В настоящее время по факту правонарушения оформляются материалы для подачи заявления в линейное управление МВД в аэропорту "Шереметьево".
Авиакомпания также напоминает, что 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие авиакомпаниям вести "черные списки" деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.