"Аэрофлот" намерен привлечь к ответственности дебошира с рейса в Бангкок

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира, который угрожал пассажирам и пытался устроить драку на рейсе Москва-Бангкок, сообщил перевозчик.

На рейсе "Аэрофлота" SU270, следовавшем из Москвы в Бангкок, произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.

"Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с пассажирами рейса", — говорится в сообщении.

Авиакомпания намерена добиваться привлечения авидебошира к ответственности.

Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Бангкока дебошира передали полиции. В настоящее время по факту правонарушения оформляются материалы для подачи заявления в линейное управление МВД в аэропорту "Шереметьево".

"Аэрофлот" неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания. По мнению компании, подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни "черный список", ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности. Благодаря активной позиции авиакомпании в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте.

Авиакомпания также напоминает, что 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие авиакомпаниям вести "черные списки" деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.