В Дзержинске два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на заводе

Сотрудники МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. 31 августа 2018

Сотрудники МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. 31 августа 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали, когда тушили пожар на территории оборонного завода в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил журналистам в пятницу врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

"Два сотрудника получили тепловой удар, но это не связанно с ЧС. Они старались в максимально короткое время сделать то, что должны были сделать", — сказал Синьков.

Он добавил, что сейчас пострадавшие сотрудники МЧС находятся в лечебном учреждении. Состояние у них удовлетворительное.

На территории завода имени Я.М.Свердлова в Нижегородской области 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. При взрыве погибли три человека, еще четыре получили ранения и госпитализированы. В настоящее время пожар потушен.