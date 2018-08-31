На месте пожара на заводе в Дзержинске нашли тела троих погибших

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Тела троих погибших обнаружены на месте пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв в здании утилизации мин. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при взрыве на заводе ранения получили девять человек, трое из них погибли. В 13.00 пожар был потушен.

"После пожара на территории завода были обнаружены тела троих человек. Еще четверо числятся пострадавшими. О пропавших без вести у нас информации нет", — заявили в пресс-службе регионально управления МЧС.

Сейчас на месте пожара на заводе работают 193 человека, 26 единиц техники, от МЧС — 166 человек, 18 единиц техники.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.