В Подмосковье произошло возгорание на Каширской ГРЭС

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Возгорание котельного оборудования произошло на Каширской ГРЭС компании "Интер РАО", пожар уже потушен, станция снизила рабочую мощность на 130 МВт, говорится в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 31 августа в 13.45 мск на втором энергоблоке Каширской ГРЭС был отключен котел К-2А. Причиной стало возгорание оборудования котла.

"Вызван пожарный расчет МЧС России. Станция снизила рабочую мощность на 130 МВт. Последствий для потребителей не было. В 14.10 пожарный расчет МЧС России допущен к тушению возгорания. В 14.20 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Угроз основному оборудованию станции не выявлено. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия", — сказано в сообщении.

В пресс-службе "Интер РАО" РИА Новости подтвердили, что угроз для основного оборудования станции нет, возгорание было небольшим. В настоящее время, в связи с проведением расследования причин происшествия, котел пока отключен. Его включат в работу после окончания расследования, уточнили в компании.

Каширская ГРЭС расположена в Московской области. Электрическая мощность станции — 1910 МВт.