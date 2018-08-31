Суд оставил под арестом старшего из подростков, избивших инвалида на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд постановил оставить под стражей 16-летнего подростка, который обвиняется в том, что вместе с тремя товарищами избил до смерти молодого человека, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Березовского городского суда об избрании меры пресечения 16-летнему подростку, обвиняемому по ч.4 ст.111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В удовлетворении ходатайства защиты отказано. Под арестом обвиняемый пробудет до 20 октября включительно", – говорится в сообщении.

Ранее областной суд изменил меру пресечения на домашний арест одному из фигурантов уголовного дела. Таким образом, из четырех обвиняемых подростков по данному уголовному делу двое находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, которую, как отмечало следствие, сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.