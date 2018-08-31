Суд оставил под арестом старшего из подростков, избивших инвалида на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд постановил оставить под стражей 16-летнего подростка, который обвиняется в том, что вместе с тремя товарищами избил до смерти молодого человека, сообщает в пятницу пресс-служба суда.
Ранее областной суд изменил меру пресечения на домашний арест одному из фигурантов уголовного дела. Таким образом, из четырех обвиняемых подростков по данному уголовному делу двое находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест.
Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.