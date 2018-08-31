Воспитательницу частного детсада на Алтае подозревают в избиении детей

БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости. Следователи Алтайского края предъявили обвинение бывшей воспитательнице детского сада, подозреваемой в избиении воспитанников, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

"Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников. С целью соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя тем самым физическую боль. Потерпевшими признаны трое детей", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя суд в отношении бывшего педагога избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Ей грозит до шести лет лишения свободы.