Суд на Урале перевел под домашний арест фигуранта дела об убийстве инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест одному из подростков, который обвиняется в том, что вместе с тремя товарищами избил до смерти молодого человека, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Суд в Березовском 22 августа заключил под стражу на два месяца двоих фигурантов уголовного дела, одному была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сразу после возбуждения уголовного дела был арестован четвертый подросток, который уже был судим и, как считает следствие, принимал наиболее активную роль в избиении.

"Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство защиты одного из подростков, обвиняемых по ч.4 ст.111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Постановление Березовского городского суда о помещении подростка под стражу отменено, мера пресечения обвиняемому избрана в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения еще одному из обвиняемых по данному уголовному делу.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, отмечало следствие, которую сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.