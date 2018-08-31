В Самаре следователи начали проверку после возгорания на авиазаводе

САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку возгорания на авиазаводе "Кузнецов" в Самаре, в результате которого погибло двое рабочих, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.

Ранее сообщалось, что в 12.14 при очистке резервуара объемом 100 кубометров с жидким кислородом произошло возгорание газовоздушной смеси, погибли два человека. Пожара не последовало. По информации СУСК, рабочие производили очистку камеры азотом, после чего произошел взрыв.

"Следователи выехали на место происшествия, следственный отдел по Красноглинскому району начал доследственную проверку", — сказала собеседница агентства.

По данным СУСК, инцидент произошел на территории филиала завода "Кузнецов", расположенном в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары. На предприятии также подтвердили гибель двоих рабочих.

ПАО "Кузнецов" — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.