В Самаре следователи начали проверку после возгорания на авиазаводе

САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку возгорания на авиазаводе "Кузнецов" в Самаре, в результате которого погибло двое рабочих, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.
"Следователи выехали на место происшествия, следственный отдел по Красноглинскому району начал доследственную проверку", — сказала собеседница агентства.
По данным СУСК, инцидент произошел на территории филиала завода "Кузнецов", расположенном в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары. На предприятии также подтвердили гибель двоих рабочих.
ПАО "Кузнецов" — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.