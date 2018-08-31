Роспотребнадзор проверяет воздух у домов возле завода имени Свердлова

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. 31 августа 2018

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. 31 августа 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора проводит лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов около завода имени Свердлова в Дзержинске, где произошел взрыв, сообщает пресс-служба ведомства.

Взрыв в здании утилизации мин произошел 31 августа на территории завода имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области. При взрыве погибли три человека, еще четыре получили ранения и госпитализированы. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной.

"В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информации об инциденте на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске специалистами Управления незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов. О результатах проведенных лабораторных исследований будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.