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Происшествия

Правозащитники обжалуют надзор за избитым в ярославской колонии Макаровым

Сюжет:
Дело о пытках в ярославской колонии (102)
(обновлено: 13:30 31.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Юристы фонда "Общественный вердикт" обжалуют решение суда о введении административного надзора на три года за осужденным Евгением Макаровым после его освобождения, сообщается на официальной странице фонда в Facebook в пятницу.

Исправительная колония №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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В четверг Заволжский районный суд постановил ввести административный надзор в течение трех лет за Макаровым после его освобождения, в связи с тем что в колонии осужденный имел порядка 140 взысканий. Процедура обязывает Макарова отмечаться в полиции дважды в неделю, запрещает ему участвовать в массовых мероприятиях и покидать место жительства после 22.00. Освободиться Макаров должен в конце октября.

"Защитники заключенного ИК №1 Евгения Макарова, который подвергся пыткам в колонии, будут обжаловать решение Заволжского суда Ярославля. Решение Заволжского суда является необоснованным и должно быть отменено", — говорится в сообщении.

Также юристы считают, что суд необоснованно опирается в своем решении на многочисленность нарушений со стороны Макарова.

"Более 140 нарушений режима… были зафиксированы, в том числе теми же сотрудниками ФСИН, которые пытали Макарова. Если эти должностные лица совершили в отношении Макарова тяжкое насильственное преступление, то они могли сообщить и ложную информацию о сотнях нарушений", — уверены правозащитники.

Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Видео с избиением Макарова было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В августе "Новая газета" опубликовала еще одну видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных. Это видео, как и предыдущее — с избиением Евгения Макарова, — распространил фонд "Общественный вердикт". Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками. По второму уголовному делу арестованы двое подозреваемых, сотрудников колонии №8.

На данный момент оба дела объединены в одно производство. Одним из потерпевших признан Евгений Макаров.

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