На самарском авиационном заводе произошло возгорание

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Самаре на авиазаводе "Кузнецов" случилось ЧП, есть жертвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 12:14 при очистке резервуара объемом сто кубометров с жидким кислородом произошло возгорание газовоздушной смеси", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что в результате вспышки погибли двое рабочих, пожара не последовало. СК начал доследственную проверку.
Ранее в пятницу произошло еще одно ЧП. На заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв. В результате возник пожар на площади около ста квадратных метров, ему присвоили третий — повышенный — уровень сложности. Спустя несколько часов возгорание удалось локализовать и ликвидировать. По неофициальным данным, три человека погибли, четверо госпитализированы. Еще троих ищут, они могут быть под завалами.