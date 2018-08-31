На самарском авиационном заводе произошло возгорание

Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО Кузнецов в Самаре. Архивное фото

Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО Кузнецов в Самаре. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Самаре на авиазаводе "Кузнецов" случилось ЧП, есть жертвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 12:14 при очистке резервуара объемом сто кубометров с жидким кислородом произошло возгорание газовоздушной смеси", — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что в результате вспышки погибли двое рабочих, пожара не последовало. СК начал доследственную проверку.

ПАО "Кузнецов" — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.

Ранее в пятницу произошло еще одно ЧП. На заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв. В результате возник пожар на площади около ста квадратных метров, ему присвоили третий — повышенный — уровень сложности. Спустя несколько часов возгорание удалось локализовать и ликвидировать. По неофициальным данным, три человека погибли, четверо госпитализированы. Еще троих ищут, они могут быть под завалами.