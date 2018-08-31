В Подмосковье завели дело на мужчину, ранившего ножом полицейских

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Ранее в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Согласно сообщению ГСУСК по Подмосковью, мужчина набросился на сотрудников патрульно-постовой службы, "поочередно нанося полицейским удары ножом в область груди и шеи".

Сообщается, что полицейские с ранениями были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления… "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об аресте.