В Подмосковье завели дело на мужчину, ранившего ножом полицейских

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Сообщается, что полицейские с ранениями были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления… "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об аресте.