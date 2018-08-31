В Адыгее задержали похитителей сына бизнесмена

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали троих похитителей сына местного предпринимателя в Адыгее, которые требовали за его освобождение один миллион долларов, сообщает СУСК по Адыгее.

По данным следствия, утром 17 июля трое молодых людей возле магазина в поселке Тульском Майкопского района затолкали в автомобиль 25-летнего сына одного из местных предпринимателей и скрылись. Свидетелем происшествия стала продавец магазина, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Отцу похищенного в этот же день на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного с требованием о передаче пяти миллионов долларов США за освобождение сына, впоследствии похитители снизили сумму до одного миллиона. Также родственники обнаружили около дома флеш-накопитель с видеофайлом, на котором был запечатлен потерпевший, который сказал о необходимости передачи денег за свое освобождение.

Как сообщается, в ходе следствия было установлено, что похитители перевезли молодого человека в один из частных домов Красногвардейского района, где удерживали более месяца, а 19 августа, не получив выкупа, отпустили.

"В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… установлены личности троих молодых людей (26, 28 и 30 лет), причастных к похищению потерпевшего. Отметим, что 26-летний молодой человек самостоятельно явился к следователю и признался в совершении преступления", — сообщает СУСК.

"В настоящее время 28-летний молодой человек арестован, в отношении двоих соучастников в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", — говорится в сообщении.