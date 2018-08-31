В Петербурге опровергли сообщения о вандализме вблизи Таврического сада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В полицию Петербурга не поступали сообщения о нарушении общественного порядка в ночь на пятницу вблизи Таврического сада, заявил РИА Новости представитель регионального ГУ МВД.

В пятницу Пятый канал со ссылкой на очевидцев сообщил, что группа подростков в ночь на пятницу попыталась взломать дверь аптеки, расположенной на углу Суворовского проспекта и Кирочной улицы вблизи Таврического сада. В распространенном видео запечатлена группа из пяти человек, которые переходят дорогу, в руках одного из участников группы находится длинный предмет — возможно, отломанный где-то шлагбаум.

"По указанному адресу каких-либо обращений или заявлений о нарушениях не поступало", — сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

В четверг вечером Смольнинский районный суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних участников этих нападений. Одному из них предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, двоим другим — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.