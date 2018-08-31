Суд продлил домашний арест директора РАМТ Апфельбаум

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 19 октября домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября", — огласила решение судья Елена Ленская.

Следователь традиционно мотивировал свое ходатайство тем, что директор РАМТ может скрыться, а ее вина "подтверждаемся показаниями свидетелей, очными ставками, финансовыми документами и другими доказательствами".

В Следственном комитете опасаются, что, окажись Апфельбаум на свободе, она может вступить в контакт с бежавшей за границу продюсером Екатериной Вороновой, еще одной фигуранткой этого дела.

Сама Апфельбаум возражала, что "точно такие же доводы приводились в отношении другого фигуранта — Малобролского, его отпустили под подписку и невыезде, и ничего страшного не происходит".

"У меня нет вида на жительства (за границей), загранпаспорт у меня отобран. Я планирую доказать свою невиновность в суде", — добавила директор РАМТ.

Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Вина Апфельбаум, по словам Голкина, заключается в том, что она, возглавляя тогда в Минкультуры департамент государственной поддержки искусства, "не только не принимала никаких мер, а, напротив, продлевала финансирование".