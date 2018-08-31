Срок расследования дела "Седьмой студии" продлили до середины октября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве в "Седьмой студии" продлён до 19 октября, говорится в материалах дела.

"Срок предварительного следствия продлён до 19 октября", — огласила материалы судья Елена Ленская в Басманном суде столицы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.