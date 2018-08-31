В Омске около 25 человек пострадали в трех крупных ДТП

НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Около 25 человек, по предварительным данным, пострадали сразу в трех крупных ДТП, произошедших в пятницу в Омске, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Ранее УМВД по Омской области сообщало, что самое наибольшее число людей пострадали в ДТП на Улице Лукашевича, где столкнулись два маршрутных микроавтобуса и небольшой грузовик-мусоровоз.

По данным УМВД, еще одно ДТП произошло на проспекте Губкина, где 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом. Кроме того, произошло еще одно ДТП.

"По предварительным данным, 15 человек пострадали (в ДТП на улице Лукашевича), в том числе один ребенок. Точные данные будут чуть позже, потому что у нас практически одновременно произошли три крупные аварии в Нефтяниках, Амурском поселке и на Лукашевича. Все пострадавшие доставляются в больницу, поэтому достаточно тяжело сказать. Предварительно в Амурском поселке пять человек, в Нефтяниках тоже пять и на Лукашевича 15. Предварительная информация такая. Из всех пострадавших четыре человека тяжелом состоянии", — сообщил представитель облминздрава.